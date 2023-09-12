Путин заявил об объединении газопроводов "Сила Сибири" и Сахалин - Хабаровск - Владивосток

Президент России отметил, что их включат в единую систему газоснабжения страны

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Газопроводы "Сила Сибири" и Сахалин - Хабаровск - Владивосток объединят и включат в единую систему газоснабжения России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"В наших планах связать между собой газопроводы "Сила Сибири" и Сахалин - Хабаровск - Владивосток, а затем включить их в единую систему газоснабжения страны, то есть решить, по сути, не побоюсь этого слова, историческую для нашей страны, глобальную задачу - интегрировать в одно целое газотранспортные сети запада и востока Российской Федерации", - сказал президент.

Он добавил, что наряду со строительством газопровода "Сила Сибири - 2" это позволит не только "гибко работать на мировых энергетических рынках, что сегодня востребовано, но, прежде всего, существенно расширить программу газификации Бурятии, Забайкальского края, других дальневосточных регионов, дать промышленности на Дальнем Востоке дополнительные ресурсы, обеспечить города и поселки экологически чистым топливом".

При этом для газификации Камчатки будут использованы возможности терминала сжиженного природного газа, который, по словам президента, будет уже создан одной из российских компаний. Путин добавил, что это направление в РФ активно развивается, в том числе в Арктике. "После успешного старта проекта "Ямал СПГ", запущен новый масштабный проект по строительству [линии] сжиженного природного газа в Заполярье, имею в виду первую экологическую линию проекта "Арктик СПГ - 2". Она уже находится в районе добычи и ведутся пусконаладочные работы. Сама эта линия представляет собой по сути плавучий завод по сжижению природного газа, он не имеет аналогов в мире, можно об этом смело сказать, и опирается именно на российские технологии и мощности", - сказал Путин.