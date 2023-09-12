12 сентября, 06:23,
обновлено 12 сентября, 06:58
Восточный экономический форум

Путин заявил, что производство СПГ в России к 2030 году должно вырасти втрое

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, оно должно увеличиться до 64 млн тонн в год

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России должно увеличиться втрое к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Путин участвует в пленарном заседании ВЭФ. Онлайн

"К 2030 году производство СПГ в России должно вырасти втрое, до 64 млн тонн в год", - сказал он, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"В этой связи принято принципиальное решение о выпуске на базе мурманского центра новых линий СПГ для работы на арктических месторождениях", - отметил глава государства. По его словам, это внесет огромный вклад в развитие северных регионов России и в укрепление технологического суверенитета страны.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
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