12 сентября, 06:27,
обновлено 12 сентября, 06:46
Восточный экономический форум

Путин: в РФ построят скоростные магистрали через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана

Максим Григорьев/ ТАСС
© Максим Григорьев/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Скоростные автомобильные магистрали будут построены в России через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

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"Скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана. Будет сформирован единый транспортный коридор "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока. Он послужит основой для развития туризма, для связи логистических, аграрных и производственных центров, даст импульс предпринимательству, обновлению городов и поселков", - отметил глава государства.- 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
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