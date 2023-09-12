Источник: Турция и Россия продолжают совместную работу по газовому хабу в Тракии

АНКАРА, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики и природных ресурсов Турции продолжает работу с Россией по проекту газового хаба в Тракии, проводятся необходимые контакты. Об этом сообщил источник ТАСС в ведомстве.

"Мы продолжаем работу с российской стороной по вопросу создания газового центра [хаба] в регионе Тракия. Процесс идет, контакты есть, но подробности мы обнародовать пока не можем. Что касается контактов рабочих групп, о которых говорилось ранее, комментариев по этой теме сейчас дать не можем", - сообщил собеседник агентства.