12 сентября, 06:29,
обновлено 12 сентября, 07:33
Восточный экономический форум

Путин поручил к 1 марта 2024 года подготовить план развития авиации на Дальнем Востоке

Президент РФ также отметил необходимость нарастить пассажиропоток на внутренних рейсах в регионе минимум до 4 млн человек в год к 2030 году

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 марта 2024 года подготовить план по развитию и модернизации авиаперевозок на Дальнем Востоке.

"Прошу правительство до 1 марта будущего года подготовить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного региона", - заявил президент, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Этот план, указал Путин, должен будет охватывать строительство новых и модернизацию действующих аэропортов, улучшение стандартов для работы малой авиации, поставку отечественных самолетов и вертолетов. "И, конечно, повышение доступности авиаперелетов, прежде всего за счет уменьшения расходов авиакомпаний на лизинг воздушных судов", - подчеркнул президент.

По его словам, "точные параметры и целевые ориентиры здесь еще предстоит определить". В то же время, отметил Путин, "будет верным поставить такую планку, чтобы к 2030 году пассажиропоток на внутренних рейсах Дальнего Востока вырос не менее чем до 4 млн человек в год".

Президент также поручил нарастить пассажиропоток на внутренних рейсах на Дальнем Востоке минимум до 4 млн человек в год к 2030 году.

"Думаю, будет верным поставить такую планку, чтобы к 2030 году пассажиропоток на внутренних рейсах Дальнего Востока вырос не менее чем до 4 млн человек в год", - сказал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
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