Президент России также отметил необходимость распространить эту ипотеку под 2% на всех работников ОПК в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил поднять верхнюю планку кредита по дальневосточной ипотеке до 9 млн рублей.

"На Дальнем Востоке предложены специальные условия по ипотеке. Сумма до 6 млн рублей, срок до 20 лет, ставка 2%. С помощью этого инструмента более 78 тыс. семей уже приобрели или построили новое жилье. Предлагаю скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, повысить ее привлекательность - мы вчера с коллегами тоже об этом говорили, - а именно: поднять верхнюю планку кредита до 9 млн для тех, кто желает приобрести свое жилье площадью свыше 60 кв. м", - сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Таким образом, отметил глава государства, у семей будет больше возможностей для выбора квартир на первичном рынке или для строительства собственного дома.

Путин также отметил, что дальневосточную ипотеку под 2% нужно распространить на всех работников ОПК на Дальнем Востоке, вне зависимости от их возраста. "Добавлю, что изначально дальневосточная ипотека была рассчитана только на молодые семьи, но с прошлого года такой кредит могут получить все учителя и врачи, работающие на Дальнем Востоке. Предлагаю сделать следующий шаг и вновь увеличить охват этой программы, сделать ипотеку под 2%, доступной и для сотрудников дальневосточных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Подчеркну, именно для всех работников ОПК на Дальнем Востоке независимо от их возраста, семейного положения, также как это мы сделали для врачей и учителей", - сказал президент.

Президент подчеркнул, что важнейшая, интегральная цель в планах РФ, которые реализуются в экономике, транспортной сфере и инфраструктуре Дальнего Востока состоит в том, чтобы повысить качество жизни граждан, создать комфортные, современные условия для учебы и работы, для отдыха и воспитания детей, добиться устойчивого прироста населения в дальневосточных регионах России. "Для этого запущен целый ряд механизмов, включая программу "Дальневосточный гектар". Больше 119 тыс. человек получили земельные участки для ведения бизнеса, открытия производств и туристических объектов, для строительства собственного дома", - добавил он.

"Здесь напомню о поставленной задаче, уже этой осенью нужно подготовить нормативную базу для поддержки индивидуального жилищного строительства по всей стране. Речь идет о применении счетов эскроу как при возведении многоквартирных домов, и это позволит дополнительно защитить средства граждан, а также создать возможности для привлечения ипотечного кредита на постройку собственного дома. Я обращаю внимание коллег из правительства, механизмы должны быть разработаны до конца текущего года, причем повторю, по всей стране, включая и дальневосточный регион", - подчеркнул Путин.