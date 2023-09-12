Fesco построит в Коми грузовой контейнерный терминал

Соглашение заключили глава республики Владимир Уйба и председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco построит в городе Микунь Республики Коми грузовой транспортный терминал с объемом инвестиций в 900 млн рублей. Соответствующее соглашение заключили глава республики Владимир Уйба и председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов в ходе Восточного экономического форума, сообщил заместитель председателя правительства региона Антон Виноградов.

"Сегодня на Восточном экономическом форуме глава Республики Коми Владимир Уйба подписал соглашение с председателем совета директоров Fesco Андреем Севериловым. Суть соглашения: строительство грузового контейнерного терминала в городе Микунь Республики Коми. Объем инвестиций - 900 млн рублей. 100 рабочих мест", - сообщил Виноградов в своем Telegram-канале.

По информации группы, стороны договорились объединить усилия для развития контейнерных и проектных перевозок. Вместе с региональным правительством Fesco проработает оптимальные схемы международной и внутрироссийской транспортировки продукции предприятий Республики Коми с использованием активов и мощностей Fesco - развитой сети морских и железнодорожных сервисов, контейнерного флота, портовой и терминальной инфраструктуры. Также документ предусматривает сотрудничество при реализации на территории Коми социально-культурных проектов, направленных в том числе на развитие человеческого капитала, создание новых возможностей для жителей региона.

"Подписанное соглашение станет началом плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества между Fesco и Республикой Коми. Обладая большим опытом в организации контейнерных перевозок, мы рассчитываем, что при содействии регионального правительства Fesco сможет расширить географию своих маршрутов и предложить грузоотправителям в регионе наиболее актуальные логистические решения, став для них надежным партнером. Помимо этого, наша группа рассмотрит возможности для запуска социальных и культурных проектов в регионе", - привела пресс-служба группы слова Северилова.

Как отметил руководитель региона, для Коми решение вопросов транспортно-логистического развития имеет стратегическое значение. "Соглашение с Fesco закрепит наши намерения по реализации совместных проектов, расширит возможности доставки продукции из Коми российским и зарубежным потребителям", - сказал Владимир Уйба.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.