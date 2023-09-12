12 сентября, 06:55,
обновлено 12 сентября, 07:51
Восточный экономический форум

Путин заявил, что не видит непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля

© ТАСС/ Ruptly

Президент отметил, что этот вопрос требует исследования со стороны финансовых властей страны

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Непреодолимых проблем с курсом рубля нет, хотя этот вопрос требует исследования со стороны финансовых властей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

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Путин участвует в пленарном заседании ВЭФ. Онлайн

"Это, конечно, вопрос, который требует своего кропотливого исследования Центрального банка и правительства Российской Федерации, финансовых властей так называемых. Но в целом я не думаю, что здесь совсем непреодолимые проблемы и сложности", - сказал Путин.

Президент РФ также добавил, что никто не будет делать резких движений в решении вопросов с курсом рубля. В ходе пленарного заседания ведущий напомнил о появлении заявлений о необходимости введения ограничений для стабилизации курса рубля.

"Они чем занимаются? Они пугают. Говорят, давайте по мирному будем делать то-то и то-то, а иначе мы введем какие-то ограничения, обязательный возврат выручки и так далее. Но резких движений никто делать не будет", - сказал глава государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
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