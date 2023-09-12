Путин заявил, что не видит непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля

Президент отметил, что этот вопрос требует исследования со стороны финансовых властей страны

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Непреодолимых проблем с курсом рубля нет, хотя этот вопрос требует исследования со стороны финансовых властей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Это, конечно, вопрос, который требует своего кропотливого исследования Центрального банка и правительства Российской Федерации, финансовых властей так называемых. Но в целом я не думаю, что здесь совсем непреодолимые проблемы и сложности", - сказал Путин.

Президент РФ также добавил, что никто не будет делать резких движений в решении вопросов с курсом рубля. В ходе пленарного заседания ведущий напомнил о появлении заявлений о необходимости введения ограничений для стабилизации курса рубля.

"Они чем занимаются? Они пугают. Говорят, давайте по мирному будем делать то-то и то-то, а иначе мы введем какие-то ограничения, обязательный возврат выручки и так далее. Но резких движений никто делать не будет", - сказал глава государства.