На Сахалине построят рыбоперерабатывающий завод за 6,5 млрд рублей

Четырехстороннее соглашение подписано на полях VIII Восточного экономического форума

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Сахалинская компания "Гидрострой" построит в Корсаковском морском порту на юге Сахалина крупный комплекс по переработке рыбы за 6,5 млрд рублей. Соответствующее четырехстороннее соглашение подписано на полях VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Подписи в документе поставили министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, заместитель генерального директора АО "Гидрострой" по связям с общественностью, корпоративным и социальным проектам Людмила Шапка и генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Николай Запрягаев.

"В настоящее время власти островного региона при поддержке федерального правительства начинают модернизацию Корсаковского порта. Там будут проведены реконструкция причалов, дноуглубление, созданы защитные сооружения. Также в порту появится самый современный рыбный кластер. В него в соответствии с подписанным соглашением войдет рыбоперерабатывающий комплекс компании "Гидрострой" мощностью до 500 тонн сырья в сутки с жиромучной установкой, оборудованием для выпуска филе и холодильником на 5 тыс. тонн продукции", - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, инвестор вложит в проект 6,5 млрд рублей, создаст 250 рабочих мест. "В результате реализации всех этих проектов Корсаковский порт, который сегодня является транспортным узлом регионального значения, превратится в крупный круглогодичный транспортный узел с современной инфраструктурой на месте пересечения торговых маршрутов мирового значения. Он также станет центром дистрибуции рыбной продукции, в том числе и за рубеж. Итог - дополнительные рабочие места для жителей региона и доходы в бюджет", - прокомментировал ТАСС глава региона.

По информации областных властей, сейчас Сахалин очень нуждается в современных перерабатывающих мощностях. "Тогда (с появлением нового комплекса и после модернизации порта - прим. ТАСС) наши рыбаки будут разгружать свои суда на Сахалине, а не в Корее или Китае, здесь будут выплачиваться налоги и создаваться рабочие места. Именно на это направлено наше сотрудничество с компанией "Гидрострой", наши усилия по модернизации Корсаковского порта", - приводит пресс-служба слова Белика.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.