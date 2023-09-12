Путин сообщил, что товарооборот РФ и стран АТР в 2023 году вырос на 18,3%

По словам президента, в 2022 году товарооборот увеличился на 13,7%

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в 2022 году увеличился на 13,7%, в 2023 году прибавил еще 18,3%, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Отмечу, что в прошлом году товарооборот России со странами АТР увеличился на 13,7%. А за первую половину текущего года прибавил еще 18,3%", - подчеркнул глава государства.

"Рассчитываю, что наша торговля с государствами АТР и в целом экономические отношения продолжат свое развитие, ведь Россия и наш Дальний Восток открыты для укрепления торговых, кооперационных связей. И потенциал такого сотрудничества просто невозможно переоценить", - указал Путин.