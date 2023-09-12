Российский рынок акций в начале торгов демонстрирует рост ведущих индексов

По данным биржи на 10:10 мск, индекс Мосбиржи поднимается на 0,28%, индекс РТС - на 1,01%

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже демонстрирует рост основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:10 мск, индекс Мосбиржи поднимается на 0,28%, до 3 131,25 пункта, индекс РТС - на 1,01%, до 1 043,9 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 118,14 пункта (-0,14%), а долларовый индекс РТС вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,2% и составлял 1 045,94 пункта.

Курс доллара на Мосбирже снижается на 0,57% - до 94,55 рубля, евро теряет 0,98%, опускаясь до 101,49 руб. Курс юаня находится на уровне 12,934 руб. (-0,65%), свидетельствуют данные торгов на 10:10 мск.