Утверждена новая стратегия развития обрабатывающей промышленности в РФ

Стратегию утвердили до 2030 года и на период до 2035 года

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство России утвердило обновленную Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2030 года и на период до 2035 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В частности, в документ заложены следующие цели: увеличение в течение 12 лет доли обрабатывающей промышленности в структуре внутреннего валового продукта до 15,45%, повышение индекса обрабатывающих производств на 55% по отношению к базовому 2019 году, рост числа компаний, осуществляющих технологические инновации, с 28 до 45%, удвоение физического объема инвестиций и производительности труда в отрасли.

"Один из ключевых акцентов [стратегии] - ориентир на достижение технологического суверенитета, о необходимости которого неоднократно говорил президент", - отметили в кабмине.

В правительстве пояснили, что обновленная стратегия разрабатывалась с участием отраслевых ассоциаций, научного сообщества, кураторов промышленности в регионах. Она предусматривает решение целого комплекса задач по приоритетным направлениям, которые были определены по итогам стратегической сессии "Развитие промышленности", состоявшейся в Координационном центре правительства в мае 2023 года. В их числе - создание условий для запуска во всех отраслях нового инвестиционного цикла, повышение инновационного потенциала предприятий промышленности, стимулирование спроса на отечественную продукцию, развитие индустриального потенциала регионов, решение кадрового вопроса.

"С учетом приоритетных задач были детализированы планы и перспективы в отраслевом разрезе. В стратегии также появились новые разделы, посвященные в том числе специализированному машиностроению, машиностроению для пищевой и перерабатывающей промышленности, экологическому машиностроению, водородной, электротехнической и кабельной промышленности", - рассказали в кабинете министров.

Там сообщили, что в документе нашли отражение и задачи по цифровой трансформации отрасли. В числе заявленных планов - создание эффективной инфраструктуры и системы поддержки внедрения российского программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, формирование новой модели занятости, учитывающей дальнейшее развитие автоматизации и роботизации промышленности. Обновленная стратегия синхронизирована с национальными проектами, государственными программами и концепцией технологического развития страны.