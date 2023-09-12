РФ в январе - августе экспортировала с Дальнего Востока продукцию АПК на $2,9 млрд

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев отметил, что рыба является основным товаром, который поставляется на экспорт из дальневосточного региона

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Россия в январе - августе 2023 года экспортировала с Дальнего Востока продукцию АПК на $2,9 млрд. Об этом сообщил журналистам глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев.

"Дальний Восток занимает достаточно большую долю в российском экспорте. По прошлому году объем экспорта из регионов Дальнего Востока составил $5,5 млрд в денежном выражении. В этом году за первые восемь месяцев уже $2,9 млрд, а в абсолютном выражении мы выросли к аналогичному периоду прошлого года практически на 30%", - сказал Патрушев.

Он также рассказал, что рыба является основным товаром, который поставляется на экспорт из дальневосточного региона, ключевым потребителем - Китай. "С учетом нынешней ситуации чуть снизились поставки в Японию и Южную Корею, но, тем не менее, они сохраняются", - отметил Патрушев.

При этом, по его словам, появились и другие страны, которые заинтересованы в поставках рыбной продукции из регионов Дальнего Востока: это Сирия, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла, Иран. "Я полагаю, что объемы в эти страны будут только расти", - сказал Патрушев.

"При этом, конечно, экспорт Дальнего Востока - это не только рыба. Это в том числе и соя, и кукуруза, и продукция с более высокой добавленной стоимостью, такая, например, как растительные масла. Соответственно, меры поддержки, которые есть и на федеральном, и на региональном уровне, будут способствовать увеличению объемов поставок", - отметил министр.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.