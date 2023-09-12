Фонд госимущества Украины получил под управление 136 конфискованных российских активов

Фонд планирует либо сдавать переданные ему активы в аренду, либо приватизировать их

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Украины передали под управление Фонда государственного имущества 136 активов, которые были конфискованы у россиян. Об этом в эфире телеканала "Рада" сообщила заместитель главы ведомства Людмила Дараган.

"Сейчас в сфере управления фонда находится 136 [конфискованных российских] активов. <...> Это разные активы. Это и движимое имущество - автомобили, тракторы, комбайны, и недвижимое имущество - квартиры, помещения складские, логистические. Это большие компании", - сказала она. Дараган утверждает, что, помимо прочего, власти Украины конфисковали активы, которые якобы принадлежат российскому бизнесмену Михаилу Шелкову.

По ее словам, Фонд госимущества Украины планирует либо сдавать переданные ему активы в аренду, либо приватизировать их. "Сейчас законного механизма приватизации, продажи квартир не существует, поэтому мы вносим изменения в законодательство для того, чтобы продавать квартиры. <...> Сейчас мы можем пока только сдавать их [в аренду], чтобы они приносили пользу и деньги государству", - отметила Дараган.

В начале августа Служба безопасности Украины проинформировала, что власти страны в течение 2022-2023 гг. ввели ограничения против 4 тыс. российских компаний и арестовали активы РФ на более чем $5 млрд. В сентябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев с февраля прошлого года ввели санкции в отношении более чем 12 тыс. субъектов - физических и юридических лиц, представляющих Россию и другие страны.

10 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Согласно ему, национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации. Решение о принудительном изъятии имущества принимает СНБО Украины, а утверждает президент. В апреле 2022 года Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял тогда, что в стране будет национализировано все российское имущество. 26 июля Зеленский подписал закон о создании единого государственного реестра санкций.