Путин: возможности увеличения финансирования мастер-планов ДФО до 2030 года будут изучены

Президент предложил в ближайшие три года направить на приоритетные мастер-планы дополнительные ресурсы

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Возможности увеличения финансирования мастер-планов городов Дальнего Востока до 2030 года будут изучены, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он предложил в ближайшие три года направить на приоритетные мастер-планы дополнительные ресурсы.

По словам президента, отдельное большое направление работы формируют сегодня вопросы обновления двадцати пяти агломераций и городов Дальнего Востока. Как отметил Путин, города должны получить новый облик на основе качественных проработок мастер-планов и с учетом тех проблем и преимуществ, которые имеются у каждого города.

"Мастер-планы в целом подготовлены. Мы вчера говорили об этом. Нужно доработать их, определить источники финансирования и как можно быстрее двигаться вперед, - указал глава государства. - В реновации городов нужно активно задействовать механизм дальневосточной концессии. Кроме того, предлагаю в ближайшие три года направить на приоритетные мастер-планы дополнительные ресурсы. Вчера еще поручил доработать все эти механизмы. В дальнейшем посмотрим на возможности увеличения этого финансирования на период до 2030 года".

Перспективные проекты

Путин также отметил, что были предложены особые механизмы для развития жилищного строительства, включая так называемый дальневосточный квартал. "Когда компании, ведущие комплексную застройку, получают льготы резидентов территорий опережающего развития, - продолжил он. - В результате уже на этапе проектирования вместе с жильем закладывается комфортная городская среда и социальная инфраструктура: детские сады, поликлиники, спортивные комплексы и так далее".

Глава государства также указал, что с помощью механизмов дальневосточного квартала строится город-спутник Владивостока. "Здесь в современных условиях будут жить около 80 тыс. человек. Добавлю, что для комплексного развития социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке введена так называемая президентская субсидия. В рамках этой программы уже построены, отремонтированы и оснащены оборудованием более полутора тысяч объектов во всех дальневосточных регионах. Это школы, больницы, спортивные залы, культурно-оздоровительные комплексы, дома культуры и так далее, - отметил он. - Назову несколько объектов, которые были сданы в последнее время. Это Кардио-сосудистый центр в Якутске, Центр ядерной медицины в Улан-Удэ, Центр игровых видов спорта и единоборств в Комсомольске-на-Амуре. Построено жилье для работников социальной сферы на Чукотке, открылся парк "Маяк" на берегу Охотского моря в Магадане".