Путин заявил, что чиновники точно должны ездить на отечественных машинах

По словам президента, отечественные машины могут выглядеть поскромнее иномарок, но надо их использовать чиновникам

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Закупки автомобилей отечественного производства для чиновников скоро начнутся, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Путин считает, что чиновники точно должны ездить на отечественных машинах.

"Вот сейчас будут закупать", - сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, когда чиновники пересядут на отечественные автомобили. "Вопрос в практическом плане стоит о закупках, сейчас будут закупать", - отметил Путин.

По его словам, отечественные машины могут выглядеть поскромнее иномарок, но надо их использовать чиновникам.