12 сентября, 07:23,
обновлено 12 сентября, 07:34
Восточный экономический форум

Путин заявил, что чиновники точно должны ездить на отечественных машинах

По словам президента, отечественные машины могут выглядеть поскромнее иномарок, но надо их использовать чиновникам

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Закупки автомобилей отечественного производства для чиновников скоро начнутся, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Путин считает, что чиновники точно должны ездить на отечественных машинах.

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Путин участвует в пленарном заседании ВЭФ. Онлайн

"Вот сейчас будут закупать", - сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, когда чиновники пересядут на отечественные автомобили. "Вопрос в практическом плане стоит о закупках, сейчас будут закупать", - отметил Путин.

По его словам, отечественные машины могут выглядеть поскромнее иномарок, но надо их использовать чиновникам. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
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