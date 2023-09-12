12 сентября, 07:33
Восточный экономический форум

Путин заявил, что на Дальнем Востоке созданы уникальные для России условия для бизнеса

Президент отметил, что "огромная, ключевая" заслуга в достижении этих результатов принадлежит жителям Дальнего Востока, и тем, чьи семьи жили здесь многие поколения, а также тем, кто недавно приехал сюда из других регионов России

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Уникальные для России условия для ведения бизнеса созданы на Дальнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Путин участвует в пленарном заседании ВЭФ. Онлайн

"За прошедшие 10 лет для Дальнего Востока и Арктики сделано немало. Задан мощный вектор развития экономики, социальной сферы, инфраструктуры. Созданы уникальные для нашей страны условия для ведения бизнеса - я не побоюсь этого слова, именно уникальные условия. Развернуты крупные, знаковые проекты в добыче природных ресурсов и обрабатывающей промышленности в жилищном строительстве и обновлении транспортной сети. Сверстаны и реализуются планы по улучшению облика городов и поселков", - сказал глава государства.

Президент отметил, что "огромная, ключевая" заслуга в достижении этих результатов принадлежит жителям Дальнего Востока, и тем, чьи семьи жили здесь многие поколения, а также тем, кто недавно приехал сюда из других регионов России.

"Всем, кто верит в будущее Дальнего Востока, его огромные возможности и потенциал, вносит свой вклад в его развитие, хочу сказать особые слова благодарности. И повторю, Дальний Восток - наш стратегический приоритет весь XXI век, и его роль <...> будет только возрастать", - добавил Путин.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
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