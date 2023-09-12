Путин заявил, что на Дальнем Востоке созданы уникальные для России условия для бизнеса

Президент отметил, что "огромная, ключевая" заслуга в достижении этих результатов принадлежит жителям Дальнего Востока, и тем, чьи семьи жили здесь многие поколения, а также тем, кто недавно приехал сюда из других регионов России

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Уникальные для России условия для ведения бизнеса созданы на Дальнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"За прошедшие 10 лет для Дальнего Востока и Арктики сделано немало. Задан мощный вектор развития экономики, социальной сферы, инфраструктуры. Созданы уникальные для нашей страны условия для ведения бизнеса - я не побоюсь этого слова, именно уникальные условия. Развернуты крупные, знаковые проекты в добыче природных ресурсов и обрабатывающей промышленности в жилищном строительстве и обновлении транспортной сети. Сверстаны и реализуются планы по улучшению облика городов и поселков", - сказал глава государства.

Президент отметил, что "огромная, ключевая" заслуга в достижении этих результатов принадлежит жителям Дальнего Востока, и тем, чьи семьи жили здесь многие поколения, а также тем, кто недавно приехал сюда из других регионов России.

"Всем, кто верит в будущее Дальнего Востока, его огромные возможности и потенциал, вносит свой вклад в его развитие, хочу сказать особые слова благодарности. И повторю, Дальний Восток - наш стратегический приоритет весь XXI век, и его роль <...> будет только возрастать", - добавил Путин.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.