Начальная цена контракта составляет почти 600 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Строительство второй очереди аэропорта Пулково планируется начать до середины 2025 года, заявил журналистам на полях Восточного экономического форума глава ВТБ Андрей Костин (банк является одним из акционеров аэропорта).

"Строительство второй очереди Пулково планируется начать до середины 2025 года, потому что пассажиропоток увеличивается, а мощности для дальнейшего роста практически исчерпаны", - сказал он.

Ранее аэропорт объявил конкурс по поиску компании, которая возьмет на себя функции технического заказчика для строительства объектов второй очереди развития воздушной гавани. Начальная цена контракта составляет почти 600 млн рублей, технический заказчик будет должен заняться строительством новой посадочной галереи с телетрапами и автобусными гейтами.

Пулково входит в пятерку крупнейших аэропортов России. В 2021 году сообщалось о планах аэропорта расширить собственную инфраструктуру для обеспечения роста пассажиропотока. Как сообщали ТАСС в пресс-службе управляющей компании Пулково в августе 2022 года, работа над проектом развития аэропорта находится на стадии долгосрочных прогнозов. Они будут уточняться после стабилизации ситуации в области авиаперевозок.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.