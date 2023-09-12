"Россети" и Сахалинская область намерены сотрудничать для развития энергокомплекса Курил

В частности, "Россети Мобильные ГТЭС" проработают проекты строительства новых электростанций, включая геотермальные и ветряные

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. "Россети" и Сахалинская область договорились о сотрудничестве для развития энергокомплекса Курил. Об этом говорится в сообщении компании по итогам состоявшейся на полях Восточного экономического форума рабочей встречи губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и генерального директора компании "Россети" Андрея Рюмина.

Стороны обсудили ключевые задачи по развитию энергетического комплекса Курильских островов для улучшения социально-экономического положения и инвестиционного климата. По итогам подписано соглашение о сотрудничестве, уточняется в сообщении.

Дочерняя компания "Россети Мобильные ГТЭС" в настоящее время эксплуатирует энергообъекты на островах Итуруп, Кунашир, Шикотан, обеспечивая электроснабжение жителей и промышленных предприятий. Подписанное соглашение предусматривает несколько новых проектов в соответствии с целями системного развития Курил. Речь идет о реконструкции действующей генерации и электросетей, в том числе с внедрением цифровых решений. Кроме того, "Россети Мобильные ГТЭС" проработают проекты строительства новых электростанций, включая геотермальные и ветряные.

"По решению президента РФ Владимира Путина на Курильских островах введены преференции, которые на 20 лет обнуляют налоговые ставки для инвесторов. Это огромное подспорье для бизнеса. Но кроме льгот, ему, как и каждому жителю Курил, необходимо максимально надежное энергоснабжение. И эту задачу мы сегодня решаем вместе с компанией", - отметил Валерий Лимаренко, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, важно, что генерация на Курилах будет опираться не только на завозные энергоносители - сжиженный газ и дизельное топливо. Использование энергии ветра, подземных источников тепла станет страховкой для изолированной энергосистемы Курил, обеспечит более высокую автономность и стабильное энергоснабжение населения и предприятий, сказал Лимаренко.

Как отметил Андрей Рюмин, Курилы - это стратегически важные территории с огромным потенциалом, в первую очередь в сферах туризма и рыбопереработки. "Эти задачи необходимо учитывать при развитии энергетики региона. В рамках подписанного соглашения мы будем рассматривать решения, которые обеспечат надежное электроснабжение текущих и перспективных потребителей, но при этом позволят сохранить уникальную природу Курил", - подчеркнул он.

"Россети Мобильные ГТЭС" специализируются на работе в технически изолированных и энергодефицитных зонах, участвуют в электроснабжении мероприятий особой важности (Олимпиада-2014, Универсиада-2019, Восточный экономический форум и др.). Сейчас основной парк мобильного генерирующего оборудования расположен на территории Республики Крым, города Севастополя и Краснодарского края. Также "Россети Мобильные ГТЭС" работают на Шикотане, Кунашире и Итурупе, управляя несколькими объектами генерации, электро- и теплоснабжающей инфраструктуры. В том числе компания задействована в электроснабжении территории опережающего развития "Курилы".

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.