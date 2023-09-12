Путин уверен, что вопрос с назначением главы Счетной палаты будет решен

По словам президента, отсутствие руководителя не влияет на работу ведомства

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Новый руководитель Счетной палаты РФ будет назначен, когда парламент и правительство подберут подходящую кандидатуру. Его отсутствие сейчас не влияет на работу ведомства, заявил президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Там есть исполняющий обязанности. Это (отсутствие руководителя - прим. ТАСС) на качество работы палаты не влияет. Я думаю, что когда ситуация созреет, когда парламент и правительство подберут соответствующую кандидатуру, этот кадровый вопрос будет решен. Он не является чем-то таким, что мешает работать палате", - сказал глава государства, комментируя отсутствие в Счетной палате назначенного председателя с конца 2022 года.

Президент РФ отметил, что Счетная палата "работает, и работает эффективно". "Там же тысячи проверок производятся. Они, по-моему, на 1,6 трлн рублей выявили нарушений", - привел статистику он.

Говоря о переходе Алексея Кудрина из Счетной палаты в "Яндекс", Путин заметил: "У нас же не рабовладельческий строй - если он захотел перейти на работу в бизнес, мы же не можем его насильно там держать". Хотя, продолжил Путин, в Счетной палате Кудрин "был на своем месте". "Он и министром финансов был хорошим", - добавил глава государства.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.