12 сентября, 07:37,
обновлено 12 сентября, 07:48

Путин заверил, что никакой деприватизации в России не будет

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что никакой деприватизации в России не намечается и не будет.

"Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. Вот это я вам могу точно сказать. То, что прокуратура активно работает по отдельным направлениям, по отдельным, как бы, компаниям, ну, правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике, в конкретных случаях. Да, но это не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации. Этого не будет", - сказал президент, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). 

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