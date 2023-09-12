Германский концерн Rheinmetall поставил Украине мобильный полевой госпиталь

Стоимость заказа составляет около €9 млн, сообщили в компании

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall поставил Киеву мобильный полевой госпиталь. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

"Компания Rheinmetall поставила Украине мобильный полевой госпиталь. Всего год назад, в сентябре 2022 года, Министерство обороны Германии заключило с дочерней компанией группы Rheinmetall Mobile Systeme GmbH (RMS) контракт на строительство госпиталя и соответствующую поддержку в обучении. Стоимость заказа составляет около €9 млн", - отмечается в тексте.

Полевой госпиталь рассчитан на 32 койки. "В рамках двух дополнительных поставок, запланированных на конец 2023 и начало 2024 годов, компания также поставит Украине два высокомобильных объекта медицинского обеспечения", - подчеркивается в сообщении.

23 августа в видеообращении к участникам форума "Крымская платформа" глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что ее страна предоставила Украине с начала нынешнего конфликта помощь на сумму более €22 млрд: от палаток и генераторов до танков и новейших систем противовоздушной обороны. Берлин, по ее словам, "продолжит оказывать эту поддержку столько, сколько потребуется". Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Сейчас Киев хочет получить дальнобойные ракеты Taurus, но власти в Берлине не спешат принимать решение по этому вопросу.

Россия неоднократно затрагивала тему непрекращающихся поставок оружия на Украину. Как ранее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва не оставит усилий по привлечению внимания мирового сообщества, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, к накачке киевского режима западным оружием.