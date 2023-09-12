На севере Приангарья построят газотранспортную инфраструктуру для газификации Усть-Кута

Подача сетевого газа потребителям города планируется в 2021-2025 годах

ИРКУТСК, 12 сентября. /ТАСС/. "Газпром" и Иркутская нефтяная компания (ИНК) построят газотранспортную инфраструктуру для газификации города Усть-Кута - крупного промышленного центра на севере Иркутской области. Соответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) между компаниями и правительством региона, сообщила пресс-служба правительства.

"Согласно соглашению, ИНК построит от Марковского нефтегазоконденсатного месторождения газопровод-отвод с Усть-Кутской газораспределительной станцией, а от нее - межпоселковый газопровод к Усть-Куту. "Газпром" одновременно проложит более 160 км газораспределительных сетей к потребителям города. Правительство области обеспечит благоприятные условия для строительства газовой инфраструктуры и выступит координатором создания эксплуатирующей газораспределительной организации", - говорится в сообщении.

Подача сетевого газа потребителям города планируется в 2021-2025 годах. "В результате реализации проекта доступ к сетевому газу получат около 3 тыс. домовладений, социальные объекты и предприятия города, три котельные. В том числе на экологичное топливо перейдут угольные котельные, обеспечивающие теплом центральную часть города", - приведены в сообщении слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Усть-Кут - город с населением около 40 тыс. человек, находится примерно в 1 тыс. км от Иркутска на севере региона. В настоящее время муниципалитет не газифицирован, но территория обладает ресурсной базой. Иркутская нефтяная компания реализует в Усть-Куте крупный инвестиционный проект по созданию газохимического кластера, который объединит в себе промышленные объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод и завод полимеров.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.