Глава Бурятии призвал Монголию советоваться по проектам строительства ГЭС с Россией

Алексей Цыденов подчеркнул, что при ее возведении необходимо не только учитывать строительные риски, но и обращать внимание на вопросы эксплуатации

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал представителей Монголии советоваться по проектам строительства ГЭС на главной артерии озера Байкал реке Селенге и ее притоках не только с ООН, но и с Россией. Тему возведения объектов энергетики затронули на сессии "Россия - Монголия" Восточного экономического форума, где Цыденов выступил в роли модератора.

Он задал вопрос могольскому коллеге о стадии реализации инфраструктурных проектов в сфере гидроэнергетики, в том числе строительства ГЭС "Шурэн". На что директор департамента по координации осуществления топливной политики Минэнерго Монголии Лувсанцэрэн Ичинхорлоо ответил, что в 2022 году ООН провела специальное исследование, в результате которого специалисты сделали вывод о необходимости проведения технико-экономического обоснования и подтверждения, что строительство ГЭС не должно принести ущерб озеру Байкал.

"В данном случае правильно работать не только на площадке ООН, но и все-таки в двустороннем [российско-монгольском] формате, поскольку мы с вами наиболее заинтересованные стороны", - сказал Цыденов.

Он подчеркнул, что при возведении ГЭС необходимо не только учитывать строительные риски, но и обращать внимание на вопросы эксплуатации, так как свои коррективы могут вносить меняющиеся климатические условия, сменяемые друг друга многоводные и маловодные периоды в бассейне Байкала. "Когда вопросы энергетики становятся важнее вопросов экологии, то возникают определенные проблемы. Здесь нужно очень сбалансированное решение, которое, безусловно, должно [не только] отвечать интересам развития экономики, но и обеспечивать все экологические требования", - отметил глава Бурятии.

Планы по строительству ГЭС

Вопрос о строительстве каскада ГЭС в Монголии обсуждается несколько последних лет. В 2016 году стало известно, что вразрез с ранее достигнутыми договоренностями, без проведения общественных слушаний на территории России Всемирный банк объявил тендер на проведение аукциона на разработку проектов ГЭС "Шурэн" и водохранилища "Орхон" на реках в Монголии. В 2017 году после проведения общественных обсуждений в России и Монголии с участием экологов работы по подготовке проекта к реализации были приостановлены, чтобы дать оценку всем возможным последствиям строительства гидросооружений.

В июне министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в интервью монгольскому новостному порталу "Айньюс" рассказала о планах реализовать совместно с Россией проект по строительству ГЭС на реке Эгийн-гол, а вместе с китайскими партнерами - Эрдэнэбурэнскую ГЭС. В июне стало известно, что "Русгидро" может подписать до конца года контракт в Монголии, что рассматривается сотрудничество по трем направлениям. В их числе проекты энергетического комплекса, связанные с возобновляемыми источниками энергии на базе гидростанций, водотехническим потенциалом, а также проект по созданию водного каркаса "новой столицы" (в Монголии рассматривает возможность восстановления исторической столицы).