В Приамурье построят первый в ДФО комплекс по производству оцинкованных металлоконструкций

Он позволит обеспечить регион продукцией по низкой цене для всех дальневосточных строек и проектов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Первый на Дальнем Востоке комплекс по производству оцинкованных металлоконструкций построят в Амурской области. Он позволит обеспечить регион продукцией по низкой цене для всех дальневосточных строек и проектов, сообщили в региональном агентстве по привлечению инвестиций.

"Комплекс по производству оцинкованных металлоконструкций построят в Благовещенске. Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта на ТОР "Амурская" подписали Агентство Амурской области по привлечению инвестиций и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики с ООО "Контракт-строй-инвест" (дочерняя компания АО "Гидроэлектромонтаж") на Восточном экономическом форуме", - говорится в сообщении.

Благодаря первой на Дальнем Востоке автоматизированной линии подготовки и горячего цинкования комплекс сможет выпускать до 100 тыс. тонн оцинкованного металла в год. Создавать металлоконструкции будут в специальных больших ваннах длиной 12,5 м методом горящего цинкования с использованием природного газа. Инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей. Начать производство инвестор планирует уже в 2025 году.

"В настоящее время для проектов, реализующихся на Дальнем Востоке, приходится цинковать или закупать готовые оцинкованные металлические изделия в Сибири и на Урале. Это приводит к удорожанию, большим срокам производства и поставки. Амурский комплекс горячего цинкования металла позволит обеспечить качественной продукцией по более низкой стоимости все Дальневосточные стройки и проекты. Реализация данного проекта позволит в том числе закрыть потребность в оцинкованных конструкциях железнодорожных мостов, узлах коммутации и контактной сети при реализации такого важного для Дальнего Востока и Амурской области проекта, как расширение Восточного полигона российских железных дорог, в строительстве второй очереди БАМа", - цитируются в сообщении слова директора агентства Ольги Темченко.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.