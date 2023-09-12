Саратовский изготовитель ветеринарной фармацевтики на деньги ФРП открыл новый цех

Это позволит компании увеличить производство импортозамещающих лекарственных препаратов для ветеринарии

ТАСС, 12 сентября. Саратовская компания "Нита-фарм" в 1,5 раза увеличила возможности фасовки инъекционных продуктов за счет открытия нового цеха. Инвестиции в проект составили 140 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда развития промышленности (ФРП) России.

"Предприятие открыло современный цех фасовки, маркировки и упаковки ветеринарных препаратов. На новом участке фасуют более 35 наименований инъекционных препаратов: противопаразитарные, антибактериальные, противовоспалительные и антибиотики. Инвестиции в проект составили 140 млн рублей, из которых 66,5 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и 28,5 млн рублей - Фонд развития промышленности Саратовской области", - рассказали в фонде.

Новый цех позволит компании увеличить производство импортозамещающих лекарственных препаратов для ветеринарии. "В отрасли ветеринарной фармацевтики мы отмечаем увеличение спроса и прикладываем максимальные усилия в создании востребованных и качественных решений как для закрытия потребностей сельхозпроизводителей, так и владельцев домашних питомцев. Меры господдержки позволяют ускорить этот процесс, одной из таких мер являются льготные займы, которые можно нацелить на развитие инфраструктуры производства", - привели в пресс-службе слова директора "Нита-фарм" Олега Жукова.

Компания "Нита-фарм" выпускает препараты, которые применяются при лечении сельскохозяйственных животных и птиц. Среди потребителей продукции крупнейшие российские сельскохозяйственные холдинги и производители питания - "Эконива", ГАП "Ресурс", "Русагро", "Мираторг", "Группа Черкизово", "АгроЭко" и другие.

Фонд развития промышленности создали для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1 и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.