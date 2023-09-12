Путин заявил, что мощности арктических портов РФ планируют удвоить к 2030 году

При этом мощности Мурманского порта планируется нарастить с нынешних 56 млн тонн до 110 млн тонн уже к 2027 году, добавил президент

ВЛАДИВОСТОК. 12 сентября. /ТАСС/. Мощности российских портов в Арктическом бассейне будут удвоены к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"К 2030 году мы предполагаем удвоить общую мощность морских портов Арктического бассейна. Если в прошлом году она составила 123 миллиона тонн, то к концу десятилетия должна выйти на уровень 252 миллионов тонн, в том числе за счет строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов", - сказал он.

При этом мощности Мурманского порта планируется нарастить с нынешних 56 млн тонн до 110 млн тонн уже к 2027 году, добавил Путин.

Президент подчеркнул важность транспортных проектов как для поддержки деловых инициатив, так и в целом для экономики регионов Арктики и Дальнего Востока, а также для их жителей. Это ведет к необходимости расширять действующие логистические маршруты и открывать новые коридоры для перевозки грузов, добавил он.

Он отдельно отметил развитие Северного морского пути, по которому за 2022 год прошло 34 миллиона тонн грузов. "В ближайшие годы грузопоток этого глобального транспортного коридора будет только расти, что требует опережающего строительства современного ледокольного флота, модернизации арктических портов и их инфраструктуры", - заключил российский лидер.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.