Листинг ГДР VK на Лондонской фондовой бирже прекратили с 12 сентября

Компания планирует сохранить листинг на Московской бирже

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) VK на Лондонской фондовой бирже прекращен с 12 сентября текущего года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Компания сообщает, что в связи с поданным VK обращением был прекращен листинг в официальном списке Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и отменен допуск к торгам глобальных депозитарных расписок компании на основном рынке Лондонской фондовой биржи начиная с 8:00 (лондонское время) сегодня, 12 сентября 2023 года", - сказано в сообщении.

Также, согласно сообщению, отменен листинг и допуск к торгам на международном рынке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи старших необеспеченных конвертируемых еврооблигаций VK с 8:00 по лондонскому времени с 12 сентября 2023 года.

В компании напомнили, что решение о делистинге было обусловлено нахождением большинства активов VK в России и решением компании о редомициляции с Британских Виргинских островов в Российскую Федерацию, невозможностью раскрытия нормативных новостей на Лондонской фондовой бирже, а также фактической приостановкой Лондонской фондовой биржей торгов ГДР и облигациями компании c 3 марта 2022 года. "Компания планирует сохранить листинг на Московской бирже", - заключили в VK.