СМИ: Raiffeisen допустил ребрендинг своей "дочки" в РФ после ее продажи или выделения

В Raiffeisen Bank International подтвердили регистрацию своим российским отделением в Роспатенте четырех товарных знаков, не содержащих прямой отсылки к бренду Raiffeisen

ВЕНА, 12 сентября. /ТАСС/. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) считает вероятным смену бренда своей дочерней компании в России после ее выделения из состава группы или же продажи. Об этом сообщила газета Kleine Zeitung со ссылкой на заявление представителя финансового учреждения.

"Скорее всего, в ходе продажи или выделения [дочерней компании из состава RBI] произойдет ребрендинг, и нужно быть готовым к любым обстоятельствам", - приводит издание слова представителя банка. В RBI также подтвердили регистрацию своим российским отделением в Роспатенте четырех товарных знаков, не содержащих прямой отсылки к бренду Raiffeisen.

Банк Raiffeisen работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG - одной из крупнейших австрийских банковских групп. В марте текущего года министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что RBI следует самостоятельно принимать решение о возможности продолжения работы в РФ в условиях санкций Запада. Он отмечал, что многие западные государства и компании пользуются услугами Raiffeisen для финансирования деятельности в России.

Глава Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль заявил, что в банковская группа сможет вывести российскую "дочку" из своего состава не ранее конца декабря 2023 года. По его словам в Вене рассматривают варианты выделения своего российского бизнеса в отдельную структуру или его продажи. RBI неоднократно указывала, что оба варианта сопряжены с различными бюрократическими барьерами и требуют много времени для реализации. Продажа бизнеса возможна только не попавшему под санкции покупателю. Штробль добавил, что у банка есть ряд заинтересованных покупателей не из России.