Самозанятые Подмосковья смогут получить электронную подпись бесплатно

Для этого необходимо обратиться в один из удостоверяющих центров по ссылке на инвестиционном портале Московской области

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Новая услуга по выдаче бесплатной электронной цифровой подписи стала доступна для самозанятых Московской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

"Самозанятым Московской области доступна новая услуга: центр "Мой бизнес" Подмосковья оказывает услуги по выдаче электронной цифровой подписи. Поддержка бизнесу оказывается в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", - рассказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что электронная подпись необходима для подачи заявки на получение услуг центра "Мой бизнес" Московской области, а также для получения государственных услуг, сдачи электронной отчетности и ведения электронного документооборота. Услуга оказывается бесплатно. Для ее получения необходимо обратиться в один из удостоверяющих центров по ссылке на инвестиционном портале Московской области.