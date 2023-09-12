Песков назвал Северный морской путь важным для России

По словам пресс-секретаря президента РФ, объемы перевозок будут расти

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Развитие Арктики будет продвигаться, для России важен Северный морской путь, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Быстро это (развитие Арктики - прим. ТАСС) не может продвигаться, это слишком объемный проект. Это будет продвигаться поступательно, но будет продвигаться обязательно, потому что это выгодно. Это технологично, это привлекательно для других стран и важно, в первую очередь, для нас самих. Поэтому Севморпуть будет разрабатываться и реализовываться. И объемы грузов, которые перевозятся, будут постоянно расти", - сказал Песков после пленарной сессии ВЭФ.