Фонд "Сколково" планирует удвоить выручку резидентов к 2024 году

Среди наиболее популярных председатель правления фонда Игорь Дроздов особо выделил технологии точного станкостроения, машиностроения, авиационной и авиакосмической отрасли, а также натриевые батареи

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) ожидает двукратного роста выручки резидентов к 2024 году. Такой прогноз озвучил председатель правления фонда Игорь Дроздов на Восточном экономическом форуме.

"Если мы возьмем период с 1 января 2022 года до 1 января 2024 года, мы ожидаем рост выручки сколковских резидентов в среднем в два раза. <…> Это говорит о том, что они стали очень востребованы", - сказал Дроздов.

Среди наиболее популярных стартапов "Сколково" Дроздов особо выделил технологии точного станкостроения, в том числе 3D-принтеры, машиностроения, авиационной и авиакосмической отрасли, а также натриевые батареи, призванные составить альтернативу литий-ионным аккумуляторам.

"Роль малых компаний часто недооценивают. Они во многом более гибкие и адаптивные к запросам рынка, чем крупные корпорации, и способны в короткие сроки решать пусть локальные, но тем не менее разные задачи", - отметил председатель правления фонда.

Дроздов напомнил, что в "Сколково" действуют три механизма помощи стартапам в поиске заказчиков. Во-первых, это акселерационные программы, которые помогают потенциальным клиентам найти нужные им решения. За последние несколько лет благодаря акселераторам более 100 проектов были запущены в пилотное внедрение. Среди заказчиков "Сибур", ВТБ, "Газпромнефть", Росатом. По предварительной оценке, это позволит им сэкономить в общей сложности порядка 200 млрд рублей.

Другой механизм - платформа НИОКР-сервисов, к которой подключены компании, вузы и стартапы, готовые выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Почти за два года на платформе были размещены 2,5 тысячи заказов на общую сумму более 6 млрд рублей. Третий механизм "Сколково" планирует развивать совместно с ВЭБ.РФ. Это формирование технологических холдингов по востребованным направлениям на базе достаточно зрелых компаний.

Фонд и форум

Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) - крупнейший инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при его поддержке, поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий. В числе резидентов "Сколково", получивших известность не только в России, но и за ее пределами, ExoAtlet, "Биорг", "РапидБио", "Моторика", Uchi.ru, "Якласс", VisionLabs, "Вокорд", "С-Инновации", "Гепатера", ЦРТ "Инновации", "Спутникс" и многие другие.

"Сколково" имеет крупнейший в Восточной Европе технопарк, а его университет Сколтех в 2021 году повторно вошел в число лучших молодых университетов мира по версии рейтинга Nature Index, заняв 65-е место, и впервые попал на 35 место в рейтинге по физике. В 2022 году Research.com назвал Сколтех лучшим университетом в России по направлениям компьютерных наук, генетики и молекулярной биологии.

Выручка резидентов "Сколково" в 2022 году возросла почти на 42% по сравнению с 2021 годом и составила 351,9 млрд рублей. На конец 2022 года число стартапов-резидентов "Сколково" превысило 3 500. Количество рабочих мест в системе превысило 79 тысяч. Компании-резиденты представляют свои разработки также на ВЭФ.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.