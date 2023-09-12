12 сентября, 09:54
Восточный экономический форум

Повышать разрешенную скорость на трассе М-12 до 130 км/ ч пока не планируют

Движение по федеральной дороге М-12 от Москвы до Арзамаса открылось 8 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Разрешенную максимальную скорость на трассе М-12 "Восток" повышать до 130 км в час пока не планируется, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в кулуарах Восточного экономического форума.

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"Давайте 110 [км/ч] раскатаем, потом посмотрим на 130. Сначала раскатаем 110", - сказал он.

8 сентября открылось движение по федеральной дороге М-12 от Москвы до Арзамаса. Следующий участок трассы, проходящий в основном по территории Чувашии, планируется запустить в ноябре. С введением в декабре участка автодороги до Казани время в пути между Москвой и столицей Татарстана сократится с 12 до 6,5 часа.

Трасса свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", ЦКАД). В 2024 году ее продлят до Екатеринбурга, а в 2025 году - до Тюмени. М-12 ("Восток") станет частью международного транспортного коридора "Россия", который является одним из главных проектов развития дорожной инфраструктуры от Санкт-Петербурга до Владивостока.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат ШакирзяновичВосточный экономический форум
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