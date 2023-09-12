Компания из Новосибирска продолжит строительство инжинирингового центра в ОЭЗ "Томск"

Объект был в простое около шести лет

ТОМСК, 12 сентября. /ТАСС/. Компания "Строительное управление РСТ" из Новосибирска выиграла аукцион на продолжение строительства инжинирингового центра в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Томск", который около шести лет был в простое. Из-за неполного объема финансирования строительство вновь может быть заморожено, сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

Инжиниринговый центр в ОЭЗ "Томск" изначально планировалось сдать в 2019 году, однако сроки постоянно переносились, а строительство затягивалось. Около шести лет назад оно приостановилось сначала из-за передачи полномочий по управлению ОЭЗ с федерального на региональный уровень, а после - из-за отсутствия финансирования. В мае 2023 года власти решили возобновить строительство без полного финансирования.

"По результатам этого конкурса контракт на строительство инжинирингового центра будет заключен с ООО "Строительное управление РСТ", - приводятся в сообщении слова гендиректора ОЭЗ Юрия Дроздова.

Контракт будет предполагать два этапа. Первый - строительство лабораторного корпуса с холодным складом металла и переходом (здание в два этажа общей площадью около 6,9 тыс. кв. м). Второй - строительство административного корпуса (семиэтажное здание площадью 14,2 тыс. кв. м).

Стоимость контракта составит 1,252 млрд рублей. Срок строительства - 27 месяцев с даты заключения договора. При этом из-за того, что область не обладает полным объемом финансирования, строительство административного корпуса может быть законсервировано.

Томская ОЭЗ была создана 21 декабря 2006 года, она стала одной из первых технико-внедренческих зон России. По итогам 2018 года ОЭЗ Томска вышла на самоокупаемость - объем инвестиций составил 15,7 млрд рублей и превысил объем вложенных средств на создание зоны и ее инфраструктуры. Основные направления деятельности: информационные технологии и электроника, нанотехнологии и новые материалы, медицина и биотехнологии, ресурсосберегающие технологии.