На Камчатке заявили, что план развития авиации устранит дисбаланс при перелетах в ДФО

Губернатор Владимир Солодов отметил, что это будет иметь существенный эффект и дополнит ту работу, которую правительство РФ уже ведет для поддержки перелетов и повышения их доступности

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. План по развитию и модернизации авиаперевозок на Дальнем Востоке, подготовить который поручил президент РФ Владимир Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), позволит устранить существующий дисбаланс при перелетах внутри федерального округа. Такое мнение ТАСС высказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Мы видим серьезные подвижки по [авиационной] связанности с Москвой. Отдельные маршруты [внутри Дальнего Востока] уже субсидированы, но не носят пока системный характер. Конкретный пример - сегодня из Камчатки до Владивостока долететь часто дороже, чем с Камчатки до Москвы. Эти дисбалансы нужно устранять. От нас основные предложения будут связаны с субсидированием наиболее востребованных и популярных маршрутов по Дальнему Востоку - [для Камчатки] это связь Петропавловска-Камчатского с Владивостоком и Хабаровском", - сказал Солодов.

По его словам, это будет иметь существенный эффект и дополнит ту работу, которую правительство РФ уже ведет для поддержки перелетов и повышения их доступности.

"Связанная с этим тема касается субсидирования внутрирегиональных перелетов, потому что сейчас они не субсидируются федеральным бюджетом, а размеры дальневосточных регионов делают безальтернативными ряд маршрутов даже по так называемым магистральным направлениям. Президент давал поручения, в том числе по моей инициативе, попробуем добиться их исполнения в рамках комплексной программы", - заключил губернатор Камчатского края.

Путин во время пленарной сессии ВЭФ поручил правительству РФ к 1 марта 2024 года разработать комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри дальневосточного региона. Этот план, по словам президента, должен будет охватывать строительство новых и модернизацию действующих аэропортов, улучшение стандартов для работы малой авиации, поставку отечественных самолетов и вертолетов, а также повысить доступность авиаперелетов.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.