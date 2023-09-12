Глава МИД Венгрии назвал чудом быстрое решение Брюсселя по поправкам по АЭС "Пакш-2"

Петер Сийярто признался, что страна на это даже не надеялась

БУДАПЕШТ, 12 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал чудом тот факт, что несколько месяцев назад Еврокомиссия без проволочек одобрила изменения в документы по проекту АЭС "Пакш-2", согласованные с Россией.

Поправки в соглашения потребовались в связи с тем, что они первоначально были заключены в 2014 году и с тех пор произошло немало политических и технологических перемен. "Чудеса в мире еще случаются. Доказательством этого служит то, что Еврокомиссия одобрила оба контракта [по проекту "Пакш-2"] в течение месяца. Честно признаюсь, что мы на это даже не надеялись", - сказал глава МИД, выступая в Праге на 8-м международном конгрессе по вопросам развития ядерной промышленности в Центральной и Восточной Европе. Речь Сийярто транслировалась на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее он неоднократно отмечал, что решение по этому вопросу было принято в Брюсселе чрезвычайно быстро, и это способствовало своевременному продолжению строительства в Пакше. Еврокомиссия одобрила поправки в документы, согласованные венгерскими специалистами с Росатомом, в конце мая.

Рассказывая участникам конференции о проекте "Пакш-2", Сийярто отметил, что там начался этап непосредственного строительства второй очереди АЭС: идет выемка грунта в котлованах под пятым и шестым энергоблоками, продолжается возведение противофильтрационной завесы, строятся вспомогательные объекты, получены лицензии на создание различного оборудования. По словам министра, "работы идут с высокой интенсивностью".

АЭС "Пакш", построенная по советским технологиям и использующая российское ядерное топливо, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440.

Одновременно в Пакше идет строительство объектов второй очереди по проекту Росатома. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй в начале 2030-х годов двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 тыс. МВт до 4,4 тыс. МВт.

В связи с этим правительство Венгрии придает большое значение проекту "Пакш-2" и прилагает усилия для того, чтобы ему не помешали санкции, которые Евросоюз продолжает вводить против России из-за конфликта на Украине. Будапешту пока удается сдерживать попытки лидеров ЕС и некоторых других стран распространить запреты на сотрудничество с Москвой на область ядерной энергетики.