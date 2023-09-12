Михельсон заявил, что "Ямал СПГ" не будут останавливать на ремонт в течение нескольких лет

Глава "Новатэка" отметил, что стабильная работа уже обеспечена

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Завод "Ямал СПГ" "Новатэка" не будет останавливаться на ремонты в течение нескольких лет, его стабильная работа уже обеспечена. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Закрыли все вопросы с обслуживанием, с запчастями. В июне провели плановую остановку на второй линии, в августе провели полное техобслуживание на третьей линии. На несколько лет стабильная работа "Ямал СПГ" обеспечена", - сказал он.

Ранее Михельсон сообщал, что "Новатэк" в этом году снизит выпуск сжиженного природного газа до уровня менее 20 млн тонн из-за плановой остановки "Ямал СПГ".

"Ямал СПГ" - проект по сжижению природного газа, который реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения полуострова Ямал. Его мощность составляет 17,4 млн тонн в год, включая три линии мощностью 5,5 млн тонн в год каждая и одну линию мощностью 900 тыс. тонн в год.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

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