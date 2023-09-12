"Новатэк" заявил, что Мурманская область может стать местом для новых СПГ-проектов РФ

Глава компании Леонид Михельсон рассказал, что иностранные инвесторы активно изучают возможность участия в "Обском СПГ"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" ожидает, что в Мурманской области могут быть размещены новые российские СПГ-проекты, так как этот регион идеально для них подходит. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Для нас, для России - Мурманск идеальное место, если он будет обеспечивать круглогодичный путь по Северному морскому пути. Путь от Мурманска до Обской губы - 1,5 суток. Это идеальное место для будущих проектов", - сказал он.

Михельсон также рассказал о перспективах "Обского СПГ". По его словам, иностранные инвесторы сейчас активно изучают возможность участия в проекте, в том числе партнеры компании и акционеры.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.