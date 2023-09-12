"Новатэк" на этой неделе начнет пусконаладку первой линии "Арктик СПГ - 2"

По словам главы компании Леонида Михельсона, в первом квартале 2024 года она выйдет на проектную мощность

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" на текущей неделе начнет пусконаладочные работы на первой линии завода "Арктик СПГ - 2", а в первом квартале 2024 года она выйдет на проектную мощность, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума глава "Новатэка" Леонид Михельсон. При этом вторая линия "Арктик СПГ - 2" может начать производство сжиженного природного газа (СПГ) в декабре 2024 года.

"На этой неделе должны подключить проект к газу и перейти к пусконаладочным работам, чтобы закончить (этот процесс) к концу года, чтобы в первом квартале вывести ее на проектную мощность. Вторая линия идет тоже по плану, должна быть собрана и транспортирована в следующем году в конце июля - начале августа, и с такими же сроками по запуску она в декабре может начать работать", - сказал он.

Ранее "Новатэк" завершил установку линии сжижения газа на основании гравитационного типа (первая очередь крупнотоннажного завода СПГ "Арктик СПГ - 2") на морское основание в акватории терминала "Утренний" на Гыдане

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Он предусматривает строительство трех линий по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Запуск первой, второй и третьей линий планируется в 2023, 2024 и 2026 годах соответственно.

Акционерами проекта являются "Новатэк" (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC Limited (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co., Ltd. и JOGMEC (10%).

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

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