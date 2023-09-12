"Новатэк" намерен в 2030 году производить 65-66 млн тонн СПГ ежегодно

Мощности завода "Ямал СПГ" составляют около 20 млн тонн , "Арктик СПГ - 2" - примерно 20 млн тонн, мощности будущего проекта "Мурманский СПГ" могут составить еще 20 млн тонн, а "Обского СПГ" - еще 6 млн тонн

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. СПГ-проекты "Новатэка" в 2030 году смогут производить 65-66 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Выйдем на 65-66 млн тонн в 2030 году", - сказал он.

Мощности завода "Ямал СПГ" составляют около 20 млн тонн , "Арктик СПГ - 2" - примерно 20 млн тонн. Мощности будущего проекта "Мурманский СПГ" могут составить еще 20 млн тонн, а "Обского СПГ" - еще 6 млн тонн.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что новые заводы по производству СПГ на Ямале позволят к 2030 году обеспечить производство СПГ на уровне до 100 млн тонн.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

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