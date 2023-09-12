В "Новатэке" заявили, что индийский рынок может стать приоритетным

Глава компании Леонид Михельсон отметил, что эта страна скоро выйдет на первое место в мире по росту потребления газа

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" рассматривает индийский рынок как приоритетный для компании, так как страна скоро выйдет на первое место в мире по росту потребления газа. При этом переговорный процесс идет тяжело, но уже в 2024 году возможны сдвиги, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Очень сложный переговорный процесс, мы из него не выходим. Я считаю, что по темпам роста Индия будет на первом месте [в мире], она у нас в приоритете. Рынок стоит рассматривать глубже, чем просто найти какого-то партнера, чтобы на регазификационном терминале продавать СПГ", - отметил он.

По словам Михельсона, компания будет стремиться выстраивать отношения так, чтобы продавать газ конечному потребителю.

"Буду надеяться, что в следующем году будут какие-то сдвиги", - добавил глава "Новатэка".

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

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