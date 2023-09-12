"Новатэк" перевел большую часть взаиморасчетов с Китаем в юани

Они комфортны для компании, однако есть сложности с открытием новых банковских счетов, так как крупные банки испытывают санкционное давление, рассказал глава "Новатэка" Леонид Михельсон

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" сумел перевести большую часть взаиморасчетов с Китаем в юани. Они комфортны для компании, однако есть сложности с открытием новых банковских счетов, так как крупные банки испытывают санкционное давление. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума сказал глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Мы стараемся максимально перевести [взаиморасчеты] на [юани]. На китайский рынок идет не только СПГ, но и жидкие углеводороды. Здесь вопросов никаких нет - все комфортно", - сказал он.

"С Китаем, можно сказать, что большая часть [взаиморасчетов идет] в юанях", - добавил Михельсон.

По словам главы компании, сложнее обстоят дела с открытием счетов в банках для прохождения этих денег. "Но мы решаем этот вопрос. Сложности в банковской сфере. На банки, которые работают по всему миру, оказывается большое санкционное давление", - отметил он.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.