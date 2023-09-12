"Новатэк" заявил, что в 2023 году увеличит прибыль на 25% к 2021 году

В результате вырастет и объем дивидендных выплат, которые составят 50% от прибыли, сообщил глава компании Леонид Михельсон

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" в 2023 году намерен увеличить чистую прибыль и выручку на 25% к уровню 2021 года. В результате вырастет и объем дивидендных выплат, которые составят 50% от прибыли. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"По сравнению с 2021 годом рост будет порядка 25% общих финансовых показателей [чистой прибыли и выручки]. Мы не отходим от нашей политики дивидендной направлять 50% чистой прибыли [на выплаты]", - сказал он.

Михельсон уточнил, что сравнение с 2021 годом более корректно, потому что 2022 год был аномальным для отрасли - газовые компании тогда получили рекордную прибыль из-за взлета цен на газ.

Чистая прибыль "Новатэка", приходящаяся на акционеров, по итогам второго квартала 2023 года составила 62,685 млрд рублей, а по итогам первого полугодия - 155,644 млрд рублей.

Капитальные затраты компании во втором квартале составили 58,6 млрд рублей, а за первое полугодие - 105,5 млрд рублей. Выручка "Новатэка" за шесть месяцев 2023 года достигла 642,975 млрд рублей, показатель EBITDA - 415,776 млрд рублей.

Финансовые результаты за аналогичные периоды 2022 года компания не публиковала.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.