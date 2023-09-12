Михельсон заявил, что инвестрешение по "Мурманскому СПГ" примут в 2024 году

По словам главы "Новатэка", по "Обскому СПГ" решение примут в первом полугодии 2023 года

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" может принять инвестиционное решение по "Мурманскому СПГ" в 2024 году, а по "Обскому СПГ" - в первом полугодии следующего года. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Ямал СПГ" - 20 млн тонн , "Арктик СПГ - 2" - 20 млн тонн. Я рассчитываю на принятие инвестрешения по "Мурманскому СПГ" в следующем году, это еще 20 млн тонн. По "Обскому СПГ" - в первом полугодии [2024 года] примем [инвестрешение], [там будут построены] две линии по 3 млн тонн каждая, это где-то 6 млн тонн. То есть выйдем на 65-66 млн тонн в 2030 году", - сказал Михельсон.

Ранее глава "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что компания планирует начать строительство "Мурманского СПГ" с августа 2024 года, когда Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманской области завершит возведение второй очереди "Арктик СПГ - 2".

"Новатэк" планирует построить завод по сжижению природного газа в Мурманской области из трех линий по 6,8 млн т каждая. Первая может заработать в 2027 году, вторая - в 2029 году.

"Мурманский СПГ" будет использовать электроэнергию с профицитной Кольской АЭС, а газ с завода может вывозиться танкерами без ледового класса. "Новатэк" для проекта намерен использовать собственную ресурсную базу.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.