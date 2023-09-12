Кнайсль: Европа из-за конфискации собственности РФ потеряла преимущество на рынке

Экс-глава МИД Австрии уверена, что основной проблемой для производств и домохозяйств в Европе являются высокие средние цены на энергию

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Европа из-за конфискации активов России потеряла свое преимущество для производств, заключавшееся в правовой защищенности. Об этом заявила ТАСС экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Явным преимуществом в развитых странах Европы, в том числе в Германии, для производств были правовая защищенность и доступная по ценам энергия. С другой стороны, у них наблюдается жесткая бюрократия и недостаток специалистов, эта проблема усиливается по всей Европе, - сказала она. - С потерей доступной энергии и во многом с отменой правовой защищенности, здесь я говорю в первую очередь о конфискации вплоть до национализации российской собственности - "Газпрома", "Роснефти" и других, все это, можно сказать, разграбило экономическую ситуацию в Европе".

Кнайсль уверена, что основной проблемой для производств и домохозяйств в Европе являются высокие средние цены на энергию. При этом, по ее словам, речь не идет о каких-то решениях проблемы на общеевропейском уровне, каждая страна выбирает энергетическую стратегию самостоятельно.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.