Минпромторг прокомментировал поручение Путина о замене автомобилей для чиновников

Замглавы ведомства Виктор Евтухов сообщил, что это поручение будет исполняться беспрекословно

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Поручение президента РФ Владимира Путина о замене автомобилей для чиновников с иностранных на российские будет исполняться беспрекословно. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Что значит, готов я или не готов (пересесть на российский служебный автомобиль - прим. ТАСС), есть поручение главы государства, оно будет исполняться беспрекословно. Заниматься закупками будет специальное подразделение, какая компания выиграет - решит конкурс", - сказал он.

На пленарном заседании ВЭФ-2023 президент России заявил, что закупки автомобилей отечественного производства для чиновников скоро начнутся.

Ранее Путин дал официальное поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных автомобилей. Глава государства ждет доклад по этому вопросу до 1 февраля.