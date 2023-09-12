Минпромторг прокомментировал поручение Путина о замене автомобилей для чиновников

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Поручение президента РФ Владимира Путина о замене автомобилей для чиновников с иностранных на российские будет исполняться беспрекословно. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
"Что значит, готов я или не готов (пересесть на российский служебный автомобиль - прим. ТАСС), есть поручение главы государства, оно будет исполняться беспрекословно. Заниматься закупками будет специальное подразделение, какая компания выиграет - решит конкурс", - сказал он.
На пленарном заседании ВЭФ-2023 президент России заявил, что закупки автомобилей отечественного производства для чиновников скоро начнутся.
Ранее Путин дал официальное поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных автомобилей. Глава государства ждет доклад по этому вопросу до 1 февраля.