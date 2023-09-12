В Крыму заявили, что ущерб от транспортной и финансовой блокады превысил 39 млрд рублей

В Арбитражном суде региона начнется рассмотрение по существу иска о возмещении украинской стороной ущерба

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Ущерб от транспортной блокады Крыма в результате терактов на Крымском мосту и подрыва Чонгарского моста предварительно оценивается в сумму более 1,1 млрд рублей, ущерб от финансовой блокады полуострова - порядка 38 млрд рублей, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов по итогам заседания президиума Госсовета Крыма.

"Наша рабочая группа приступила к подсчету ущерба от транспортной и финансовой блокад республики. Предварительно объем ущерба, нанесенного Крыму в результате транспортной блокады, включая затраты на ремонт Крымского и Чонгарского мостов, может достигать 1 млрд 149 млн рублей. По финансовой блокаде эта цифра на сегодняшний день составляет порядка 38 млрд рублей", - написал Константинов в своем Telegram-канале.

По его словам, в Арбитражном суде Республики Крым начнется рассмотрение по существу иска о возмещении украинской стороной ущерба, нанесенного водной блокадой полуострова, общая сумма этого иска может составлять порядка 1 трлн рублей, параллельно исковые заявления по ущербу от водной блокады готовят представители ряда отраслей экономики Крыма.

Так, исковые заявления готовы сформировать представители санаторно-курортной отрасли - понесенные ими убытки, по данным главы крымского парламента, оцениваются в 2 млрд 197 млн рублей, а также промышленные предприятия с предварительной суммой ущерба 1 млрд 342 млн рублей.

"Ведутся подсчеты прямых затрат и упущенной выгоды по объектам, относящимся к Министерству сельского хозяйства РК. Свои иски также намерены подать рисоводческие хозяйства, созданные после начала подачи воды по Северо-Крымскому каналу и пострадавшие в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС. Им оказывается вся необходимая методическая помощь", - добавил Константинов.

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о водной блокаде 3 июля. Ответчиками по иску выступают Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины, а также управление Северо-Крымского канала, истцом - Совет министров Республики Крым. Позже Константинов заявил, что аналогичные иски будут поданы по энергетической, транспортной, финансовой и другим блокадам Крыма, возникшим в результате действий Украины.

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. При проведении специальной военной операции российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области. Однако 6 июня 2023 года Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, произошло разрушение дамбы, что привело к обмелению Северо-Крымского канала.