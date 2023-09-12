В Думу внесли законопроект о госрегулировании цен на топливо

Инициативой предлагается дополнить закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о наделении правительства РФ полномочиями по ограничению цен на топливо на 90 дней. Документ размещен в думской базе данных.

Законопроектом предлагается дополнить закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". "В целях стабилизации розничных цен на автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, средние дистилляты на территории субъекта РФ [субъектов РФ] правительство РФ вправе устанавливать на данные виды товаров предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 календарных дней", - говорится в документе.

В сопроводительных документах отмечается, что при сравнении показателей, отражающих мировые цены на нефть и их корреляцию с ценами на внутреннем рынке, прослеживается четкая тенденция, которая показывает, что вне зависимости от снижения или повышения цен на нефть на мировом рынке, цены на моторное топливо в России постоянно росли.

"При этом такой рост во все годы, за исключением 2020, в котором сдерживание стоимости сырья было обусловлено снижением спроса, оказывался существенно выше показателей инфляции", - подчеркнули авторы инициативы.