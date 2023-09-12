Причина бегства Чубайса и условия мирных переговоров с Украиной. Заявления Путина на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, перечислил условия, необходимые для начала мирных переговоров с Киевом: отмена украинского указа о невозможности таких переговоров и остановка контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Кроме того, глава государства затронул в своем выступлении ситуацию с курсом рубля, ценами на топливо, расширение программы дальневосточной ипотеки, демография и положение мигрантов в РФ.

Президент также коснулся темы Роснано и ее бывшего главы Анатолия Чубайса, который, как подчеркнул Путин, "удрал и прячется" из-за возможных опасений, что против него в России будет возбуждено уголовное дело, ведь в корпорации после его увольнения обнаружена "огромная финансовая дыра".

ТАСС собрал основные заявления главы государства.

О курсе рубля

"Непреодолимых проблем и сложностей" с курсом национальной валюты нет. "Резких движений" по этому вопросу "никто делать не будет".

Принятое ЦБ решение о повышении ключевой ставки было вызвано в том числе необходимостью снизить инфляционные риски. "Да, это сокращает возможности для кредитования, немножко сдерживает развитие экономики, но зато существенным фактором является снижение инфляционных рисков".

"Здесь нет хороших и очень хороших решений. Здесь есть сложные решения. Но их нужно принимать своевременно. И Центральный банк РФ, и правительство до сих пор это делали весьма эффективно".

О ценах на топливо

"Правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть, но это регулируемая позиция. В целом производители и правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время".

О дальневосточной ипотеке

В регионах ДФО действуют специальные условия по ипотеке: сумма до 6 млн рублей, срок до 20 лет, ставка 2%. "С помощью этого инструмента более 78 тыс. семей уже приобрели или построили новое жилье".

Президент предложил поднять верхнюю планку кредита до 9 млн для тех, кто желает приобрести свое жилье площадью свыше 60 кв. м, а также вновь увеличить охват этой программы, сделать ипотеку под 2% доступной и для сотрудников дальневосточных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

О демографии и мигрантах

В России растет средняя продолжительность жизни. В 2021 году она была 71 год, а теперь - 73,6. При этом сейчас страна переживает фазу очередной демографической ямы.

Количество мигрантов на российском рынке труда сейчас не столь велико по отношению к общему числу работающих граждан - всего 3,7%. Однако очень важно не допустить образования мигрантских гетто в РФ, как это происходит в некоторых зарубежных странах.

"Нам, может быть, и не потребуется такого большого притока мигрантов, если мы будем вводить новые технологии, которые не требуют большого количества работников".

Об отъезде несогласных из России

Около 160-170 деятелей культуры, несогласных с политикой российского государства, выехали за рубеж. "Если талантливый человек, который мог бы здесь что-то сделать, уехал, наверное, что-то мы потеряли. Но с другой стороны, я честно скажу, может, лучше он тогда пускай и делает там за границей, интересы которой он хочет обслуживать, чем здесь будет капать на мозги миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности".

Для уехавших из России граждан "никто не закрывал" дорогу назад.

Об иноагентах

Российский закон об иноагентах почти калька с американского, но гораздо более либеральный, и никого в РФ "не гребут".

Путин также подчеркнул, что все время просит правоохранительные органы вносить предложения по совершенствованию процедуры об иноагентах. Отвечая на вопрос, можно ли выйти из этого статуса, президент подтвердил, что можно: "И такие прецеденты есть, через решение суда".

О Чубайсе

Деятельность во главе Роснано с финансовой точки зрения "явно не удалась" Чубайсу.

"Мне показали крупные фотографии из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моша Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю, чего он удрал?" Это может быть связано еще с тем, что Роснано идут сложные процессы, "там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры".

Однако, как уточнил президент, там не ведутся уголовные дела и нет преследований.

О Воложе

Заявления нескольких бизнесменов, в том числе сооснователя интернет-компании "Яндекс" Аркадия Воложа, о специальной военной операции, как правило, связаны с их стремлением сохранить собственный бизнес и активы за рубежом.

Волож - талантливый человек, который создал "действительно хорошую компанию". "Он живет в Израиле, и я могу себе представить, чтобы жить там на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями, он вынужден делать определенные заявления. Сидел же молчал долгое время, потом решил сделать заявление. <...> Нас это особенно, честно говоря, не задевает".

О пересаживании чиновников на отечественные автомобили

Закупки автомобилей отечественного производства для госслужащих скоро начнутся. "Они, может быть, поскромнее выглядят, чем "Мерседесы" или "Ауди", которые в 1990-е годы начали закупать в огромных количествах, но ничего".

Автомобили Aurus станут вдвое дешевле, когда они по-настоящему выйдут на российский авторынок, сейчас их производят мало.

О перспективе переговоров по Украине

"Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть [там] тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента - он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным".

Россия не может прекратить боевые действия, если контрнаступление ведет противник. "Мы-то что должны сделать? Они будут контрнаступать, а мы скажем: "А мы прекращаем". Мы же не троцкисты".

В результате контрнаступления Украина несет большие людские потери - 71,5 тыс. человек с начала операции.

О боевом духе в России

За последние шесть-семь месяцев контракт о службе в Вооруженных силах РФ и добровольческих подразделениях подписали 270 тыс. человек. Ежедневно на контрактную службу идут 1-1,5 тыс. человек.

"Мужики наши, мужчины российские понимают, что их ожидает, что они могут жизнь отдать за родину, получить тяжелые ранения, все равно на это идут сознательно и добровольно". "Они защищают интересы родины".

О роли иностранных спецслужб

Недавно были задержаны украинские диверсанты, планировавшие атаку на атомный объект в России. "При этом они на допросе показали, что они готовились под руководством британских инструкторов".

"Они вообще понимают, с чем они играют? <...> Вообще британское руководство и премьер-министр знают, чем занимаются их спецслужбы на Украине? Или, может быть, вообще не знают? Допускаю и такое, что, в свою очередь, британские спецслужбы действуют под руководством тех же самых американцев".

О президентских выборах в США

"Принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике США не будет, кто бы ни был избран президентом". "Нынешние власти настроили американское общество в антироссийском ключе и духе - вот в чем все дела. Они это сделали, а теперь как-то развернуть этот корабль в другую сторону будет очень сложно".

Преследование в США бывшего президента Дональда Трампа, претендующего на возвращение в Белый дом, - "это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента". "И делается это на глазах общественности США и всего мира. Они просто обнажили свои проблемы внутренние".

Об антиколониализме

Россия никогда и нигде не была колонизатором. "Наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь и поддержать. А те страны, которые с нами сейчас пытаются соперничать, они как раз проводили совершенно другую политику". При этом Москва давно признала, что ввод советских танков в Венгрию и Чехословакию был "ошибочной" политикой, которая "вела только к напряжению отношений".

О Нагорном Карабахе

Руководство Армении фактически признало суверенитет Азербайджана над Карабахом и в своем пражском заявлении просто зафиксировало это на бумаге. При этом в таком контексте возникают вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом российских миротворцев на пребывание в регионе. "Мандат еще действует. А вопросы гуманитарного характера, недопущения там каких-то этнических чисток, конечно, никуда не делись".

Москва предлагала договориться с Азербайджаном таким образом, чтобы два района - Кельбаджарский и Лачинский - остались фактически под юрисдикцией Армении. И весь Карабах. "Но армянское руководство с этим не согласилось, хотя мы пытались убедить армянское руководство в течение десятилетия".