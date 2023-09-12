В Подольске появится завод по переработке сельскохозяйственной продукции

На предприятии будет создано 35 рабочих мест

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Компания "БиФреш" построит новый производственный объект по переработке сельскохозяйственной продукции на территории городского округа Подольск, инвестиции в проект оцениваются в 350 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Объем инвестиций в строительство и запуск завода по переработке сельхозпродукции компании "БиФреш" составит 350 млн рублей. На предприятии будет создано 35 рабочих мест для жителей Подмосковья. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2026 год", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе добавили, что компания получила для своего расширения участок в Подольском округе по программе льготной аренды "Земля за 1 рубль".

"Основная цель программы "Земля за 1 рубль" - быстрое и качественное импортозамещение, в том числе и пищевой промышленности. Запуск нового производства компании "БиФреш" позволит заменить импортную продукцию консервированных и замороженных полуфабрикатов из овощей и фруктов. Для этих целей предприятие получило земельный участок площадью 2,9 га, где будет построен производственный комплекс площадью 10 тыс. кв. м", - процитировали в материале министра имущественных отношений Московской области Наталью Адигамову.

Уточняется, что в рамках инвестпроекта планируется создание производственного комплекса с собственным производством консервированных фруктов и овощей, хранением и переработкой сельскохозяйственной продукции.